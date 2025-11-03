Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंबा भाजपा MLA पर उत्पीड़न के आरोपों पर महिला आयोग का एक्शन, SP से रिपोर्ट तलब; पीड़िता का वीडियो वायरल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    महिला आयोग ने भाजपा विधायक हंसराज पर लगे उत्पीड़न के आरोपों पर संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी चंबा से रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान का खतरा बताया था, जबकि विधायक ने आरोपों को निराधार बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा विधायक हंसराज पर लगाए आरोपों की महिला आयोग ने मांगी एसपी चंबा से रिपोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। भाजपा विधायक हंसराज पर लगाए गए प्रताड़ित करने के आरोपों की महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी चंबा से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।

    चंबा की युवती ने इंटरनेट मीडिया वीडिय पर वीडियो शेर कर जान से खतरा बताया। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए चंबा के एसपी से रिपोर्ट मांगी है।

    इसके साथ ही एक संस्था से मिली शिकायत की कापी भी एसपी चंबा को भेजी गई है। जिससे मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके। उधर इस संबंध में हंसराज ने उनपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि युवती पहले न्यायालय में लगाए गए आरोपों से मुकर चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती ने अश्लील चैट का आरोप लगाया था। युवती के वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आ गया है।