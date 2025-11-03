चंबा भाजपा MLA पर उत्पीड़न के आरोपों पर महिला आयोग का एक्शन, SP से रिपोर्ट तलब; पीड़िता का वीडियो वायरल
महिला आयोग ने भाजपा विधायक हंसराज पर लगे उत्पीड़न के आरोपों पर संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी चंबा से रिपोर्ट मांगी है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जान का खतरा बताया था, जबकि विधायक ने आरोपों को निराधार बताया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। भाजपा विधायक हंसराज पर लगाए गए प्रताड़ित करने के आरोपों की महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने एसपी चंबा से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
चंबा की युवती ने इंटरनेट मीडिया वीडिय पर वीडियो शेर कर जान से खतरा बताया। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए चंबा के एसपी से रिपोर्ट मांगी है।
इसके साथ ही एक संस्था से मिली शिकायत की कापी भी एसपी चंबा को भेजी गई है। जिससे मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके। उधर इस संबंध में हंसराज ने उनपर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि युवती पहले न्यायालय में लगाए गए आरोपों से मुकर चुकी है।
युवती ने अश्लील चैट का आरोप लगाया था। युवती के वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से मामला चर्चाओं में आ गया है।
