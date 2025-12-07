मंडी में सरकार पेश करेगी शेष दो साल का विजन, पड्डल मैदान से देगी सियासी संदेश; 11 दिसंबर को आयोजित होगा कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सियासत में मंडी एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के शेष दो वर्षों का विजन मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से पेश करने जा रही है। सत्ता में दूसरी बार वापसी का माहौल बनाने के लिए सरकार इस मेगा इवेंट को ‘पब्लिक कनेक्ट’ और ‘परफार्मेंस शोकेस’ दोनों रूप में उपयोग करेगी। सरकार की रणनीति साफ है कि प्रदेश भर से अधिकतम संख्या में लोगों को जोड़कर आने वाले महीनों में मजबूत राजनीतिक संदेश देना। इसके लिए कांग्रेस संगठन और सरकारी तंत्र की ओर से करीब 50 हजार लोगों की मौजूदगी का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें विभिन्न विभागों के हजारों लाभार्थी विशेष रूप से शामिल होंगे।

सरकार को उम्मीद है कि 11 दिसंबर की रैली उसकी ‘परफार्मेंस पालिटिक्स’ को नई दिशा देगी और जनता के बीच भविष्य की तस्वीर साफ करेगी। 7 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आगामी दो वर्षों के लिए विकास का रोडमैप तैयार करते हुए सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इनमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, वित्तीय सुधार, युवाओं के लिए रोजगार माडल, शिक्षा-स्वास्थ्य में तकनीकी सुधार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और स्वावलंबन कार्यक्रम, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तथा आपदा प्रबंधन को आधुनिक बनाना शामिल बताया जा रहा है। विजन डाक्यूमेंट में सरकार अब तक की उपलब्धियों को भी विस्तार से रखेगी, ताकि लाभार्थियों और जनता तक यह संदेश पहुंचे कि पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्य आने वाले दो वर्षों की दिशा तय करेंगे। ये लाभार्थी उसके सबसे मजबूत जनसंपर्क वाहक हैं और मंडी से निकलने वाला संदेश पूरे प्रदेश में असर डालेगा।

लाभार्थियों का बड़ा जमावड़ा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लाभार्थियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता, किसानों को दी गई नई योजनाओं के लाभार्थी, युवाओं को मिले स्टार्टअप व रोजगार प्रोत्साहन के लाभार्थी, आपदा प्रभावितों को मिली सहायता के पात्र व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक तैयारी पड्डल मैदान को कांग्रेस आगामी चुनावों के आधारभूत मंच के रूप में देख रही है। भारी भीड़ और अपना विजन स्पष्ट करके पार्टी यह दिखाना चाहेगी कि उसके पास न सिर्फ उपलब्धियों की सूची है, बल्कि आगे का ठोस विकास रोडमैप भी मौजूद है। मंडी जिला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों से भी लोग व पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे।

कर्मचारी व आम आदमी की सरकार कांग्रेस ने सत्ता में आकर सबसे पहले कर्मचारी वर्ग का साथ देने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों को ओपीएस दिए जाने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटी।