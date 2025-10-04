Language
    शिमला में ठगी का अनोखा खेल, नकली सोने के गहनों से यूको बैंक को 5.60 लाख का चूना

    By Rohit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    शिमला में एक व्यक्ति पर नकली सोने के गहने गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने का आरोप है। यूको बैंक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी ने दो गोल्ड लोन लिए थे जिसके लिए उसने 12 गहने गिरवी रखे थे। जांच में गहने नकली पाए गए जिससे बैंक को करीब 5.60 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

    नकली गहने गिरवी रखकर लिया गोल्ड लोन, लोन की राशि भी नहीं लौटाई (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। राजधानी शिमला में एक व्यक्ति पर नकली सोने के गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अदालत के आदेशों के बाद न्यू शिमला में मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार आरोपी इंद्र सिंह जस्टा पुत्र देवीराम जस्टा निवासी शिमला पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ यूको बैंक की बीएसएस शिमला की शाखा प्रबंधक रजनी कपूर ने शिकायत दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में उसने बताया कि इंद्र सिंह जस्टा ने 9 फरवरी 2023 और 14 मार्च 2023 को बैंक से 2,41,875 और 2,52,800 रुपए के दो गोल्ड लोन लिए। इसके लिए उसने कुल 12 गहनों को गिरवी रखा, जिनकी जांच भगवती ज्वेलर्स कसुम्पटी और अग्रवाल ज्वेलर्स कंडाघाट से करवाई गई थी।

    दोनों ने सोने को 22 कैरेट बताया था, लेकिन बाद में 15 मार्च 2024 को कॉर्पोरेट ऑडिट के दौरान फोबॉसगोल्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट वैल्यूअर मनोज धोर्डा ने जांच की तो पता चला कि बैंक में गिरवी रखे गए सोने के गहने नकली हैं। आरोप है कि आरोपी ने बैंक को धोखा देकर वित्तीय लाभ लेने की नीयत से यह फर्जीवाड़ा किया।

    सूचना मिलने के बाद भी आरोपी ने लोन की रकम वापस नहीं की। बैंक को ब्याज समेत करीब 5.60 रुपए लाख का नुकसान हुआ है। बैंक की शाखा प्रबंधक की शिकायत दर्ज करने बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    इस मामले में जल्द ही पुलिस से पूछताछ करेगी और सोने के गहनों की जांच करने वाले ज्वैर्ल्स पर भी इस मामले में गाज गिर सकती है। बता दें कि राजधानी शिमला में पहले भी इस तरह के मामले पेश आ चुके हैं, जिसमें नकली गहने बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया गया है। आए दिन शिमला में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे है।