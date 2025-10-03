Himachal News: IGNOU ने बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन करने की डेट, 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है सर्टिफिकेट कोर्स और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर। डॉ. मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन इग्नू की वेबसाइट पर किया जा सकता है। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जागरण संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई 2026 सत्र में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर सभी कार्यक्रमों में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

राजकीय महाविद्यालय संजौली स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 1101 की समन्वयक डॉ मीनाक्षी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तिथि विस्तार विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि वे समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकें और उच्च शिक्षा प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें।

छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इग्नू डॉट एसी डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर है (केवल प्रमाणपत्र एवं सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर)। प्रवेश प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में होगी। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि विस्तारित नहीं की गई है। जो छात्र अगले वर्ष के लिए पुनः पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।