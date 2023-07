Hiamchal Pradesh नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में पांच लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके सत्ता में आई और आते ही नौकरी छीनने का काम कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों को पांच महीनें से वेतन नहीं मिला है। अब तक सरकार ने लगभग दस हज़ार आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया है।

Himachal: पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का निशाना, बोले- सत्ता में आकर नौकरियां छीन रही कांग्रेस : जागरण

शिमला, जागरण संवाददाता: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में पांच लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके सत्ता में आई और आते ही नौकरी छीनने का काम कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों को पांच महीनें से वेतन नहीं मिला है। अब तक सरकार ने लगभग दस हज़ार आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया है। बीते कल ही 2 हजार फ्रंट लाइन वर्कर्स की सेवाएं समाप्त कर दी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार निकाले गये सभी कर्मियों का वेतन जल्दी से जल्दी जारी करते हुए उन्हें बहाल करे। उन्होंने कहा कि सरकार का काम नौकरियां देना है, नौकरियां लेना नहीं। प्रेस को जारी ब्यान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीते कल निकाले गये फ्रंटलाइन वर्कर उस समय सेवा देने के लिए आगे आये जब देश में कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी फैली हुई थी। उस समय में फ्रंट लाइन वर्कर भर्ती किए गए। सबने अपना जान जोखिम में डाल कर काम किया। इन्ही सबके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश कोरोना की जंग में सबसे अग्रणी राज्य बना है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने यह तय किया था कि किसी भी आउटसोर्स कर्मी को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी बनाने की दिशा में काम किया। आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी को समय और मानदेय मिलता रहे। हमारी सरकार में सभी को समय पर मानदेय मिलता रहा। जन विरोधी काम कर रही है प्रदेश सरकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने दस गारंटियां दी जिनमे पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की गारंटी भी शामिल थी। लेकिन सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद से ही सारी गारंटियां भूल गई और जन विरोधी काम कर रही है। लगभग 1100 से ज़्यादा सेवारत संस्थान बंद कर दिये। लगभग 10 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल दिया। एक बार भी उनके परिवारों के बारे में नहीं सूचना गया कि जो इतने लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, उनका क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह सिलसिला रुकने वाला है। कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों के मामले में एक्सपोज़ हो गई है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN