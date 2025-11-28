हिमाचल में कोहरे का कहर, यातायात प्रभावित, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

जागरण टीम, शिमला/मनाली। प्रदेश के कुछ स्थानों पर अब कोहरा वाहनों चालकों को सताने लगा है। वीरवार सुबह सुंदरनगर, मंडी व बिलासपुर में घना कोहरा छाया। इसके कारण दृश्यता प्रभावित हुई। सुंदरनगर में दृश्यता 70, मंडी में 100 और बिलासपुर में 150 मीटर रही। मौसम विभाग ने चार दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जबकि सुबह और शाम सुंदरगनर, मंडी व बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीरवार सुबह शिमला में हल्के बादल छाए जबकि अन्य स्थानों पर धूप खिली रही। इसके कारण अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर गिरावट तो कुछ में वृद्धि दर्ज की है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि नाहन में 3.1 डिग्री सेल्सियस की रही, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री तक का अंतर आया है। शुष्क ठंड और ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण खांसी, जुकाम और बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रोहतांग दर्रा दो दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। अब पर्यटक यहां पर बर्फ के बीच मस्ती कर सकेंगे।

अब सात दिसंबर तक वाहनों के लिए खुला रहेगा मनाली-लेह मार्ग 21 नवंबर से बंद मनाली-लेह मार्ग सात दिसंबर तक सभी वाहनों के लिए खोल दिया है। लाहुल स्पीति प्रशासन ने लेह लद्दाख प्रशासन से चर्चा के बाद इसे बहाल रखने का निर्णय लिया। प्रशासन ने मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों के लिए समय भी निर्धारित किया है।