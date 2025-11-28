Language
    हिमाचल में कोहरे का कहर, यातायात प्रभावित, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:57 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, खासकर सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए खुल गया है, और मनाली-लेह मार्ग 7 दिसंबर तक खुला रहेगा।

    हिमाचल में कोहरे का कहर, यातायात प्रभावित, मौसम विभाग ने दी चेतावनी (File Photo)

    जागरण टीम, शिमला/मनाली। प्रदेश के कुछ स्थानों पर अब कोहरा वाहनों चालकों को सताने लगा है। वीरवार सुबह सुंदरनगर, मंडी व बिलासपुर में घना कोहरा छाया। इसके कारण दृश्यता प्रभावित हुई।

    सुंदरनगर में दृश्यता 70, मंडी में 100 और बिलासपुर में 150 मीटर रही। मौसम विभाग ने चार दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जबकि सुबह और शाम सुंदरगनर, मंडी व बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

    वीरवार सुबह शिमला में हल्के बादल छाए जबकि अन्य स्थानों पर धूप खिली रही। इसके कारण अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर गिरावट तो कुछ में वृद्धि दर्ज की है।

    अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि नाहन में 3.1 डिग्री सेल्सियस की रही, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री तक का अंतर आया है। शुष्क ठंड और ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण खांसी, जुकाम और बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रोहतांग दर्रा दो दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। अब पर्यटक यहां पर बर्फ के बीच मस्ती कर सकेंगे।

    अब सात दिसंबर तक वाहनों के लिए खुला रहेगा मनाली-लेह मार्ग 21 नवंबर से बंद मनाली-लेह मार्ग सात दिसंबर तक सभी वाहनों के लिए खोल दिया है। लाहुल स्पीति प्रशासन ने लेह लद्दाख प्रशासन से चर्चा के बाद इसे बहाल रखने का निर्णय लिया। प्रशासन ने मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों के लिए समय भी निर्धारित किया है।

    मनाली से लेह जाने वाले वाहन सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक दारचा से जा सकेंगे। तीन बजे के बाद दारचा से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।