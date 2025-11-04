शिमला: कुसुम्पटी में सरकारी क्वार्टरों में लगी आग, 2 घर जलकर राख; फायर ब्रिगेड ने 16 आवासों को बचाया

जागरण संवाददाता, शिमला। कुसुम्पटी में सरकारी आवासों में चार बजे के करीब आग लग गई। इस भवन में 18 कर्मचारियों के आवास थे।

इसमें से दो आवास आग की चपेट में आए। 16 आवासों को अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बचा लिया, दो आवासों में आग व पानी फेंकने से काफी नुकसान हुआ हैं।

अग्निशमन विभाग की टीम को चार बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद छह बजे तक लगातार ही टीम अधिकारी भगतराम की अगुवाई में आग बुझाने में लगे रहे हैं। टीम ने शाम तक इस पर काबू पा लिया।