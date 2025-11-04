Language
    शिमला: कुसुम्पटी में सरकारी क्वार्टरों में लगी आग, 2 घर जलकर राख; फायर ब्रिगेड ने 16 आवासों को बचाया

    By Rohit Nagpal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    शिमला के कुसुम्पटी में सरकारी आवासों में आग लगने से दो आवास जल गए। अग्निशमन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 16 आवासों को बचा लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग और पानी से दो आवासों को नुकसान हुआ है।

    कुसुम्पटी में सरकारी आवासों में आग (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। कुसुम्पटी में सरकारी आवासों में चार बजे के करीब आग लग गई। इस भवन में 18 कर्मचारियों के आवास थे।

    इसमें से दो आवास आग की चपेट में आए। 16 आवासों को अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने बचा लिया, दो आवासों में आग व पानी फेंकने से काफी नुकसान हुआ हैं।

    अग्निशमन विभाग की टीम को चार बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद छह बजे तक लगातार ही टीम अधिकारी भगतराम की अगुवाई में आग बुझाने में लगे रहे हैं। टीम ने शाम तक इस पर काबू पा लिया।

