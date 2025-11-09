Language
    HAS अधिकारी एवं SDM शिमला ओशिन शर्मा का बना दिया फेक फेसबुक अकाउंट, आपत्तिजनक AI फोटो कर दिए शेयर

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    शिमला में HAS अधिकारी ओशिन शर्मा के नाम से फेसबुक पर एक फ़ेक अकाउंट बनाया गया है, जिस पर आपत्तिजनक AI तस्वीरें डाली गई हैं। ओशिन शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना AI तकनीक के दुरुपयोग का एक उदाहरण है, जिससे निजता को खतरा है।

    एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा का किसी ने फेसबुक पर फेक अकाउंट बना दिया।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारी का शरारती तत्वों ने फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट बना दिया। महिला अधिकारी ओशिन शर्मा ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत सौंप दी है। 

    एसडीएम शिमला शहरी ओशिन शर्मा के नाम और पहचान का प्रयोग कर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना दिया। ओशिन शर्मा की शिमला के महिला थाना में शिकायत के बाद पुलिस ने आइटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

    नाम और पहचान का प्रयोग कर बनाए कई पेज व अकाउंट

    पुलिस को दी शिकायत में एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर उनके नाम पर और पहचान का प्रयोग कर कई पेज बनाए गए हैं। यह पेज अज्ञात व्यक्ति की ओर से बनाए गए हैं। 

    फेसबुक पेज पर डाल दी एआई जेनरेटेड फोटो

    उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने फेसबुक पर परेशान करने वाली एक पोस्ट देखी। इस पोस्ट में एआई जेनरेटेड इमेज के जरिए उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में दर्शाया गया है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में जांच कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंटरनेट मीडिया अकाउंट को बंद किया जा रहा है। साथ ही आरोपितों की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

