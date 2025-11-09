HAS अधिकारी एवं SDM शिमला ओशिन शर्मा का बना दिया फेक फेसबुक अकाउंट, आपत्तिजनक AI फोटो कर दिए शेयर

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) अधिकारी का शरारती तत्वों ने फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट बना दिया। महिला अधिकारी ओशिन शर्मा ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत सौंप दी है।



एसडीएम शिमला शहरी ओशिन शर्मा के नाम और पहचान का प्रयोग कर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना दिया। ओशिन शर्मा की शिमला के महिला थाना में शिकायत के बाद पुलिस ने आइटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

नाम और पहचान का प्रयोग कर बनाए कई पेज व अकाउंट पुलिस को दी शिकायत में एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर उनके नाम पर और पहचान का प्रयोग कर कई पेज बनाए गए हैं। यह पेज अज्ञात व्यक्ति की ओर से बनाए गए हैं।