हिमुडा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

हिमुडा में सात एक्सईएन समेत 35 अफसरों का तबादला राज्य ब्यूरो, जागरण l शिमला : हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) में मंगलवार को लंबे समय बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तीन साल से अधिक समय से एक ही पद या स्थान पर जमे सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (एक्सईएन) समेत कुल 35 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सीईओ व सचिव डा. सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के अगले चरण में सुपरवाइजरों और क्लेरिकल स्टाफ के तबादले भी किए जा सकते हैं। हिमुडा में यह फेरबदल कार्य संस्कृति में सुधार और गति लाने के उद्देश्य से किया गया है। कई अधिकारी वर्षों से एक ही परियोजना या क्षेत्र में जमे हुए थे, जिससे नई पहल और नवाचार की गति धीमी पड़ रही थी। उम्मीद है कि इस ताजा तबादला नीति से प्राधिकरण के कार्यों में नया उत्साह और पारदर्शिता आएगी।

ये एक्सईएन बदले हिमुडा मुख्यालय निगम विहार के तकनीकी विंग में कार्यरत एक्जीक्यूटिव इंजीनियर राजकुमार शर्मा को कसुम्पटी डिवीजन, नाहन डिवीजन के दिनेश वर्मा को मुख्यालय के तकनीकी विंग में जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुशल शर्मा, जो निगम विहार में संपदा प्रबंधन व व्यवसाय विकास के प्रभारी थे, अब परवाणू डिवीजन में कार्यभार संभालेंगे। ललित कुमार (मंडी डिवीजन) को धर्मशाला डिवीजन, राजेश ठाकुर (शिमला डिवीजन) को घुमारवीं, गिरीश शर्मा (परवाणू डिवीजन) को संपदा प्रबंधन विंग, शिमला, और अनिल सूद (धर्मशाला डिवीजन) को मंडी डिवीजन भेजा गया है।

11 एसडीओ बदले हिमुडा के 11 सहायक अभियंता (एसडीओ) की भी अदला-बदली हुई है। इनमें वीरेंद्र कुमार (पालमपुर), संजय कुमार (हमीरपुर), मुनीश राज (तकनीकी विंग मुख्यालय), विपिन कुमार (शिमला), संदीप ठाकुर (बद्दी), अनूप सूद (धर्मशाला), प्रदीप जसवाल (ऊना), बोधराज (साउथ सर्कल, शिमला), रवि कुमार (परवाणू), सरिता कुमारी (धर्मशाला) और रूप कुमार (ठियोग) भेजा है।