अपने रिश्तेदारों का जन्म प्रमाण पत्र लेने निगम आफिस पहुंची विदेशी दंपत्ति

स्वजन का जन्म प्रमाणपत्र लेने शिमला पहुंचा इंग्लैंड का दंपती जागरण संवाददाता, शिमला : अंग्रेजों के समय में समर कैपिटल रहे शिमला में अंग्रेज आज भी अपने रिश्तेदारों व स्वजन के जन्म प्रमाणपत्र लेने यहां पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी इंग्लैंड से आया एक दंपती नगर निगम कार्यालय शिमला पहुंचा। उन्होंने निगम की स्वास्थ्य शाखा से शिमला में वर्ष 1920 और 1928 में जन्मे अपने स्वजन के जन्म प्रमाणपत्र लिए।

इंग्लैंड से शिमला घूमने आए जार्ज मैथ्यू ने 19 फरवरी 1928 को शिमला में जन्मे इयान कोलिन स्टूवर्ट नोरमंड और 1920 में जन्मी मेरी इवलिन का जन्म प्रमाणपत्र नगर निगम कार्यालय से लिया। इन प्रमाणपत्र के लिए उन्होंने प्रति प्रमाणपत्र 50 रुपये फीस भी दी। नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु शाखा में सब रजिस्ट्रार अश्वनी कुमार ने विदेशी दंपती को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही इनके स्वजन थे।