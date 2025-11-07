स्वजन का जन्म प्रमाणपत्र लेने शिमला पहुंचा इंग्लैंड का दंपती

Language
    By rohit nagpal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शिमला : अंग्रेजों के समय में समर कैपिटल रहे शिमला में अंग्रेज आज भी अपने रिश्तेदारों व स्वजन के जन्म प्रमाणपत्र लेने यहां पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी इंग्लैंड से आया एक दंपती नगर निगम कार्यालय शिमला पहुंचा। उन्होंने निगम की स्वास्थ्य शाखा से शिमला में वर्ष 1920 और 1928 में जन्मे अपने स्वजन के जन्म प्रमाणपत्र लिए।

    इंग्लैंड से शिमला घूमने आए जार्ज मैथ्यू ने 19 फरवरी 1928 को शिमला में जन्मे इयान कोलिन स्टूवर्ट नोरमंड और 1920 में जन्मी मेरी इवलिन का जन्म प्रमाणपत्र नगर निगम कार्यालय से लिया। इन प्रमाणपत्र के लिए उन्होंने प्रति प्रमाणपत्र 50 रुपये फीस भी दी। नगर निगम की जन्म एवं मृत्यु शाखा में सब रजिस्ट्रार अश्वनी कुमार ने विदेशी दंपती को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही इनके स्वजन थे।

    नगर निगम शिमला ने ब्रिटिशकाल से लेकर अब तक जन्मे और मृतक लोगों का रिकार्ड आनलाइन भी कर दिया है। नगर निगम के पास वर्ष 1870 से लेकर मई 2015 तक शिमला में जन्मे लोगों का रिकार्ड आनलाइन उपलब्ध है। इन लोगों का रिकार्ड नगर निगम के पास लिखित में रजिस्ट्रर में मौजूद था। शिमला को अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था।