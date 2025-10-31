शिमला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जान-माल का कोई नुकसान नहीं

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह सात बजकर दो मिनट पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.76 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

इसकी गहराई जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे रही। हल्के झटकों के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी भी क्षेत्र में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि यह भूकंप कम तीव्रता का था, इसलिए इसका असर सीमित दायरे में ही महसूस किया गया।