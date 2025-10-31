शिमला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जान-माल का कोई नुकसान नहीं
शिमला और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 7 बजकर 2 मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह सात बजकर दो मिनट पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला जिले में 31.76 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।
इसकी गहराई जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे रही। हल्के झटकों के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी भी क्षेत्र में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि यह भूकंप कम तीव्रता का था, इसलिए इसका असर सीमित दायरे में ही महसूस किया गया।
वहीं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने भी पुष्टि की कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों से किसी तरह की क्षति की रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ महीनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। राज्य के अधिकांश भाग भूकंपीय जोन चार व पांच में आते हैं, जहां भूकंप की आशंका बनी रहती है।
