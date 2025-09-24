हिमाचल में आज फिर बूंदाबांदी के आसार, कल से बदल जाएगा मौसम; 340 सड़कें यातायात के लिए अभी भी बंद
मौसम विभाग ने 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आगामी सप्ताह में तापमान में वृद्धि की संभावना है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 340 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।
ऐसे में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सेऊबाग में 3.7, मनाली में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।
अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में आई। यहां पर 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
0.6 डिग्री की वृद्धि के साथ ऊना में सबसे अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 340 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।
