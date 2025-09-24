हिमाचल में आज फिर बूंदाबांदी के आसार, कल से बदल जाएगा मौसम; 340 सड़कें यातायात के लिए अभी भी बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

ऐसे में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सेऊबाग में 3.7, मनाली में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।