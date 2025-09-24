Language
    हिमाचल में आज फिर बूंदाबांदी के आसार, कल से बदल जाएगा मौसम; 340 सड़कें यातायात के लिए अभी भी बंद

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:53 AM (IST)

    मौसम विभाग ने 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। आगामी सप्ताह में तापमान में वृद्धि की संभावना है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में 340 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

    हिमाचल प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान, हल्की बारिश की संभावना है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

    ऐसे में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में सेऊबाग में 3.7, मनाली में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है।

    अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में आई। यहां पर 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    0.6 डिग्री की वृद्धि के साथ ऊना में सबसे अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 340 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।