    दीवाली स्पेशल बसों से HRTC की बढ़ी कमाई, 3 दिनों में ढाई करोड़ से अधिक का मुनाफा

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:00 PM (IST)
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:00 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को दिवाली पर अतिरिक्त बसें चलाने से बड़ी राहत मिली। निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए 19 से 21 अक्टूबर के बीच विशेष बसें चलाईं, जिससे 2.50 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी जैसे मार्गों पर चलाई गईं। 

    दीवाली स्पेशल बसों से HRTC की बढ़ी कमाई। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। घाटे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को दिवाली का त्यहार राहत भरा रहा है। निगम प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के मौके पर अतिरिक्त बसें चलाई। इन बसों से 2.50 करोड़ से ज्यादा की कमाई निगम की हुई है।

    19 से 21 अक्टूबर के बीच इन बसों को चलाया गया। जबकि वापसी के लिए आन डिमांड बसें भेजी गई। निगम ने पहले 257 अतिरिक्त बसों को चलाने का निर्णय लिया था। 18 अक्टूबर से ये बसें चलना शुरू हुई। पहले ही दिन 10 अतिरिक्त बसों की डिमांड आ गई। 19 से 22 अक्टूबर के बीच 312 के करीब अतिरिक्त बसों को चलाया।

    ये विशेष बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से चलाई गई। 18 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 116 विशेष बसें चलाई गई थी। इनमें दिल्ली से 54, चंडीगढ़ से 54 और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से आठ बसें चलाई जा रही हैं।

    19 व 20 अक्टूबर को भी काफी बसों की डिमांड आई। दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, अंबाला, जालंधर, लुधियाना सहित अन्य रूटों पर रोजाना 430 बसें रोजाना अन्य राज्यों के लिए चलती हैं। 312 इससे अतिरिक्त बसें थी।

    निगम प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली के बाद भी कई रूटों पर आन डिमांड बसें भेजी है। कोट हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि निगम ने विशेष बसें यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई थी ताकि वे आराम से घर आकर अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकें।

    उन्होंने कहा कि इससे निगम की कमाई भी अच्छी हुई है। दिवाली के बाद भैया दूज पर महिलाओं के लिए निशुल्क सफर की सुविधा भी दी गई।