Himachal Weather: मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का अपडेट, जानें शिमला में कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने का अनुमान है।

शिमला में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।