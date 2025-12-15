Language
    Himachal Weather: मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का अपडेट, जानें शिमला में कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:51 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने शिमला में मौसम के बारे में जानकारी दी है। लोगों को सलाह दी जाती है ...और पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाने का अनुमान है।

    शिमला में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 

    ऊना में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    कांगड़ा में 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

