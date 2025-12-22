Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal Weather: हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, जानें शिमला और कांगड़ा में कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:08 AM (IST)

    मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शिमला में 22 दिसंबर को अधिकतम ता ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण यातायात सेवा प्रभावित होने का अनुमान है।

    शिमला में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    ऊना में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    कांगड़ा में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    सूर्यास्त 5.24 बजे और सूर्योदय 7.17 बजे होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें