Himachal Weather: हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट, जानें शिमला और कांगड़ा में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शिमला में 22 दिसंबर को अधिकतम ता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विभाग ने ऊना, मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इस कारण यातायात सेवा प्रभावित होने का अनुमान है।
शिमला में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
ऊना में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
कांगड़ा में 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 23 दिसंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
सूर्यास्त 5.24 बजे और सूर्योदय 7.17 बजे होगा।
