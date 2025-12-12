दिल्ली-शिमला हवाई सेवा 47 दिन से बंद, सरकारी और प्राइवेट कोई फ्लाइट नहीं, यात्री परेशान
शिमला के लिए एकमात्र हवाई सेवा 47 दिन से बंद है, क्योंकि अलायंस एअर का विमान खराब है। 25 सितंबर से सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। सरकार और एअरलाइन अधिकारियों ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य मुख्यालय शिमला के लिए चलने वाली एकमात्र हवाई सेवा पिछले 47 दिन से बंद है। अलायंस एअर का विमान खराब होने से 25 सितंबर से हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।
\हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के व अलायंस एअर के अधिकारियों से संपर्क होने के बावजूद इसके शुरू होने की संभावना कम लग रही है। उड़ान योजना के तहत संचालित हो रही हवाई योजना को लेकर अलायंस एअर के साथ तीन साल का करार समाप्त हो चुका है। उसके बाद राजधानी शिमला के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र की कोई भी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।
हर महीने से 50 से 60 लाख का हो रहा था भुगतान
अलायंस एअर को प्रदेश सरकार की ओर से हर माह 50 से 60 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह भुगतान प्रति सीट के आधार पर दिए जाने वाला उपदान है। शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली एकमात्र हवाई सेवा बंद होने शिमला से प्रतिदिन धर्मशाला के लिए भी हवाई सेवा नहीं हो पा रही है।
इस हवाई सेवा में प्रति सीट और दैनिक उड़ान के आधार पर उपदान का निर्धारण होता था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई जहाज में 23 सीटें उपदान वाली होती थी और शिमला से दिल्ली लौटते हुए उपदान वाली सीटों की संख्या 13 थी।
सवारियों की संख्या 21 से 24
सामान्य तौर पर 48 सीटर एटीआर-42-600 में दिल्ली से शिमला आने वाले यात्रियों की संख्या 26 रहती थी और वापसी में सवारियों की संख्या 21 या 23 रखी जाती थी। ऐसा इसलिए था कि हवा के अधिक दबाव के कारण ऐसी व्यवस्था की गई थी। इस हवाई सेवा में कभी भी 10 या इससे अधिक लोगों ने एक साथ सफर नहीं किया।
