दिल्ली-शिमला हवाई सेवा 47 दिन से बंद, सरकारी और प्राइवेट कोई फ्लाइट नहीं, यात्री परेशान

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य मुख्यालय शिमला के लिए चलने वाली एकमात्र हवाई सेवा पिछले 47 दिन से बंद है। अलायंस एअर का विमान खराब होने से 25 सितंबर से हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। \हिमाचल सरकार की ओर से पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के व अलायंस एअर के अधिकारियों से संपर्क होने के बावजूद इसके शुरू होने की संभावना कम लग रही है। उड़ान योजना के तहत संचालित हो रही हवाई योजना को लेकर अलायंस एअर के साथ तीन साल का करार समाप्त हो चुका है। उसके बाद राजधानी शिमला के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र की कोई भी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।

हर महीने से 50 से 60 लाख का हो रहा था भुगतान अलायंस एअर को प्रदेश सरकार की ओर से हर माह 50 से 60 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यह भुगतान प्रति सीट के आधार पर दिए जाने वाला उपदान है। शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली एकमात्र हवाई सेवा बंद होने शिमला से प्रतिदिन धर्मशाला के लिए भी हवाई सेवा नहीं हो पा रही है।

इस हवाई सेवा में प्रति सीट और दैनिक उड़ान के आधार पर उपदान का निर्धारण होता था। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई जहाज में 23 सीटें उपदान वाली होती थी और शिमला से दिल्ली लौटते हुए उपदान वाली सीटों की संख्या 13 थी।