हिमाचल में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 48 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा मुक्त अभियान के तहत तीन और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस और ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए चल रही कार्रवाई के तहत पिट-एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन और तस्कर गिरफ्तार कर 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
बद्दी, कुल्लू और सिरमौर के तीन चिट्टा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश पुलिस एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने 19 एवं 20 दिसंबर को राज्यस्तरीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया।
इस दौरान प्रदेश में 80 संदिग्ध दवा विक्रेताओं को चिन्हित कर जांच की गई और आठ दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
अभियान के दौरान कांगड़ा की 19, ऊना में 11, बद्दी व बिलासपुर में आठ, नूरपुर की सात, चंबा व सोलन की छह-छाह, सिरमौर व मंडी की पांच-पांच, हमीरपुर की तीन और कुल्लू की दो चिन्हित दुकानों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान एनडीपीएस अधिनियम, ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानून के अंतर्गत वैध लाइसेंस, क्रय-विक्रय अभिलेख, स्टाक रजिस्टर, चिकित्सकीय पर्चे, बिलिंग डिजिटल लेन-देन की जांच की गई।
जिला ऊना में एक दुकान के मालिक के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दुकान से बिना दस्तावेज के 2330 गोलियां, 800 नशीले कैप्सूल और 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
इसके अलावा ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत बिलासपुर में दो, बद्दी, ऊना, नूरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में एक-एक दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वहां पर कुल 2117 कैप्सूल एवं 14 स्ट्रिप एबार्शन किट जब्त की गई हैं।
