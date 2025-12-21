हिमाचल में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 48 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, शिमला। चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए चल रही कार्रवाई के तहत पिट-एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन और तस्कर गिरफ्तार कर 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।

बद्दी, कुल्लू और सिरमौर के तीन चिट्टा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश पुलिस एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने 19 एवं 20 दिसंबर को राज्यस्तरीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया।

इस दौरान प्रदेश में 80 संदिग्ध दवा विक्रेताओं को चिन्हित कर जांच की गई और आठ दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

अभियान के दौरान कांगड़ा की 19, ऊना में 11, बद्दी व बिलासपुर में आठ, नूरपुर की सात, चंबा व सोलन की छह-छाह, सिरमौर व मंडी की पांच-पांच, हमीरपुर की तीन और कुल्लू की दो चिन्हित दुकानों की जांच की गई।