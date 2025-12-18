Himachal News: कार्निवल के नाम पर उगाही कर रही कांग्रेस सरकार, सुधीर शर्मा ने साधा निशाना- सरकारी तंत्र बना वसूली का हथियार

जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज कॉर्निवल जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की आड़ में दबाव बनाकर पैसे मांगने की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है और सरकारी विभागों का दुरुपयोग कर खुलेआम उगाही करवाई जा रही है।

सुधीर शर्मा ने कहा कि कांगड़ा वैली कॉर्निवल के नाम पर पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसियों, राइस एवं फ्लोर मिलर्स, ईंट भट्ठा मालिकों और अन्य लाइसेंसधारकों से सरकारी पत्र जारी कर आर्थिक योगदान मांगा जाना बेहद शर्मनाक है। यह पत्र इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार किस तरह से प्रशासनिक ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह कोई स्वैच्छिक सहयोग नहीं बल्कि डर और दबाव के माहौल में की जा रही उगाही है। सरकार यदि आयोजन करना चाहती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान करे, न कि व्यापारियों और लाइसेंसधारकों पर बोझ डाले।

उगाही मांग–मांग कर तमाशा दिखाने वालों, ये पर्दा तुम्हारे चेहरे पर से भी एक दिन उठेगा सुधीर शर्मा ने इस काव्यात्मक पंक्ति के माध्यम से कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के बल पर जो आज उगाही का तमाशा कर रहे हैं, उनका असली चेहरा भी बहुत जल्द जनता के सामने आ जाएगा। प्रदेश की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। हिमाचल में तानाशाही और भय का वातावरण उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज तानाशाही जैसा माहौल बना दिया गया है। अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम करने को मजबूर हैं और व्यापारी वर्ग भय के साये में जी रहा है। कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए प्रशासन को अपनी राजनीतिक वसूली एजेंसी में बदल चुकी है।