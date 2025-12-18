हिमाचल की सर्द हवाएं तेज, ऊंचाई पर 1 डिग्री कम हुआ तापमान; कब होगी बर्फबारी?
हिमाचल प्रदेश में सर्द हवाएं और तेज हो गई हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट होगी, जबकि अन्य स्थानों में न्यूनतम तापमान की स्थिति यथावत रहेगी।
शिमला में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
ऊना में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
कांगड़ा में 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
