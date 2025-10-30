CM सुक्खू ने नड्डा से की मुलाकात, राहत पैकेज दिलवाने के लिए मांगा सहयोग

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं सवा आठ बजे दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके निवास पर 45 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को दिलवाने में सहयोग का आग्रह किया।

इसके साथ ही, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग की। सुक्खू ने नड्डा को प्रदेश के अस्पतालों में शुरू की गई रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में सहयोग का मुद्दा भी उठाया।