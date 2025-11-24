सीएम सुक्खू ने अनुराग शर्मा को दी बड़ी जिम्मेदारी, हिमाचल औद्योगिक विकास निगम के बने उपाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने अनुराग शर्मा को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचपी एसआइडीसी) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है।



अनुराग शर्मा पुत्र स्व. डॉ. जीसी शर्मा, निवासी वाटिका रिज़ॉर्ट्स, एनएच-5, वीपीओ कैथलीघाट, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन के रहने वाले हैं। वह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवादल के राज्य अध्यक्ष है। लंबे समय से वह संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। वह विभिन्न राज्यों में चुनावी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।