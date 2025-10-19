Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM सुक्खू ने मिठाई और गिफ्ट बांटकर बच्चों के साथ मनाई दीवाली, बोले- सभी बाल आश्रमों में होगा खेल दिवस का आयोजन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टूटीकंडी बाल आश्रम में बच्चों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने बाल आश्रमों के बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल दिवस की घोषणा की और कहा कि सरकार बच्चों को शैक्षणिक दौरों पर भेजेगी। उन्होंने बच्चों को 'राज्य के बच्चे' के रूप में गोद लेने और उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने की बात कही। 

    prefferd source google
    Hero Image

    CM सुक्खू ने बच्चों के साथ मनाई दीवाली। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को टूटीकंडी बाल आश्रम में पहुंचकर बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की कि बाल आश्रमों के बच्चों के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को राज्यस्तरीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए सरकार विशेष बजट प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर अनुभव देने के लिए राज्य से बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने और भविष्य में विभिन्न क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

    आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने दीये जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयां और उपहार वितरित किए तथा उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि खुशियां, करुणा और एकजुटता बांटने का त्योहार है।

    उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और राज्य सरकार उनकी परवरिश, शिक्षा और विकास की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को ‘राज्य के बच्चे’ के रूप में गोद लिया है। इन बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण खर्च सरकार वहन कर रही है और उन्हें प्रति माह चार हजार रुपये पाकेट मनी भी दी जा रही है।

    उन्होंने बताया कि बाल आश्रमों में आवासीय सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा तथा बच्चों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार जल्द ही अनाथ और कमजोर बच्चों के समग्र विकास के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। इस अवसर पर महापौर सुरेंद्र चौहान, उपमहापौर उमा कौंडल, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण पंकज ललित तथा उपायुक्त अनुपम कश्यप भी उपस्थित रहे।