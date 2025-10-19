CM सुक्खू ने मिठाई और गिफ्ट बांटकर बच्चों के साथ मनाई दीवाली, बोले- सभी बाल आश्रमों में होगा खेल दिवस का आयोजन

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को टूटीकंडी बाल आश्रम में पहुंचकर बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की कि बाल आश्रमों के बच्चों के लिए हर वर्ष 14 नवंबर को राज्यस्तरीय खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए सरकार विशेष बजट प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर अनुभव देने के लिए राज्य से बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने और भविष्य में विभिन्न क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

आश्रम के बच्चों और कर्मचारियों ने दीये जलाकर और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिठाइयां और उपहार वितरित किए तथा उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि खुशियां, करुणा और एकजुटता बांटने का त्योहार है।

उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और राज्य सरकार उनकी परवरिश, शिक्षा और विकास की पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को ‘राज्य के बच्चे’ के रूप में गोद लिया है। इन बच्चों की शिक्षा का संपूर्ण खर्च सरकार वहन कर रही है और उन्हें प्रति माह चार हजार रुपये पाकेट मनी भी दी जा रही है।