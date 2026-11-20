जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर की बेटी छोंजिन आंग्मो ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प से यह साबित कर दिया है कि सफलता की राह में शारीरिक चुनौतियां कभी बाधा नहीं बन सकतीं।

महज आठ वर्ष की उम्र में आंखों की रोशनी गंवाने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया।

किन्नौर जिले के भारत-तिब्बत सीमा से सटे दूरदराज गांव चांगो में जन्मी छोंजिन आंग्मो ने 19 मई 2025 को 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। इस उपलब्धि के साथ वह एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली और दुनिया की पांचवीं नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनीं।

आंग्मो की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वह दिल्ली में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। पर्वतारोहण के साथ-साथ आंग्मो ने साइकिलिंग, तैराकी, मैराथन दौड़ और मार्शल आर्ट्स सहित विभिन्न खेलों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी प्रतिभा और असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था।

चार और ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य धर्मशाला में गुरुवार को टोंग-लेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित वार्षिक 'थैंक यू डे' समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं छोंजिन आंग्मो ने अपने आगामी लक्ष्य भी साझा किए।

उन्होंने दुनिया की चार और सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की इच्छा जताई। उनका लक्ष्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करने के साथ-साथ दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है।