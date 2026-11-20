जागरण संवाददाता, धर्मशाला। भाजपा ने प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की ओर से भारतीय सेना, सेना के जवानों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है।

भाजपा नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष से इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री जगत नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को पहले भी प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय सभापति की ओर से आश्वासन दिया गया था कि मामले में सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड को देखने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक विवादित टिप्पणी को कार्यवाही से नहीं हटाया गया है।

मंत्री ने न माफी मांगी, ना शब्द वापस लिए: बीजेपी भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि संबंधित मंत्री ने सेना, सैनिकों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है। इतनी गंभीर टिप्पणी के बावजूद मंत्री ने न तो सदन में माफी मांगी और न ही अपने शब्दों को वापस लिया।