जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिले में नकली दवाओं की बरामदगी से शुरू हुई जांच अब हिमांचल तक जा पहुंची है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और एसटीएफ की जांच में तस्करों का जाल वाराणसी, सहारनपुर समेत हिमाचल प्रदेश के सोलन तक फैलने के सुबूत मिले हैं।

वहीं, दो नवंबर को वाराणसी के रोहनिया में दर्ज मुकदमें में एसटीएफ और रोहनिया पुलिस ने तस्करी के आरोपित सोनभद्र जिले के अनपरा अंतर्गत नई बस्ती निवासी अभिषेक सिंह को बुधवार को गिरफ्तार कर उसे गुरुवार को जेल भेज दिया। अभिषेक से पूछताछ मे मिले सुराग के आधार पर प्रदेश भर में नकली दवाओं के अवैध निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय और परिवहन की निगरानी शुरू हो गई है। दवा तस्करों के बातचीत में प्रतिबंधित जांगी एप के उपयोग की बात सामने आई है।

30 अक्टूबर को पहली छापेमारी 30 अक्टूबर 2026 को वाराणसी के औषधि निरीक्षक जुनाब अली, चन्द्रेश द्विवेदी जौनपुर व भदोही के औषधि निरीक्षकों की टीम ने थाना जंसा पुलिस के सहयोग से ग्राम कुरौना-सरौनी स्थित मेसर्स एसपी मेडिकल हाल पर छापा मारा। दुकान का संचालन सुनील कुमार पटेल कर रहा था। मौके पर वैध औषधि अनुज्ञप्ति या क्रय-विक्रय के अभिलेख नहीं मिल सके।

वहां से जो दवाएं मिली, उसकी कंपनी के प्रतिनिधिक ने नकली बताया था। इसके अलावा मोंटेयर-एलसी, जेरोडोल-एसपी, पैन-40, ओ2, डेफ्लाजाकोर्ट, क्लावम-625, टैक्सिम-ओ, रैबेप्राजोल, फ्रोजन-एए, स्केलकल-500, सी-एजेड, एमक्लैव-625, गुटडेफ प्लस और सुपरस्पाज जैसी कई संदिग्ध दवाएं मिलीं, जिन्हें नकली होने की आशंका में सीज कर छह नमूने जांच के लिए भेजे गए थे।

सप्लाई चेन का खुलासा कुरैना में दवा दुकान पर मिले सुनील पटेल ने बताया कि उसके पास से मिली दवाएं मेसर्स सुपर ड्रग एजेंसी लहरतारा में काम करने वाले अशोक कुमार वर्मा से मिली थीं। अशोक ने प्रियांशु तिवारी का नाम बताया। प्रियांशु से जांच आगे बढ़ी तो सुरेन्द्र नाथ मिश्र तक पहुंच गई।