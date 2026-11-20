जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गलोड़ में कहा कि भाजपा नेताओं ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है और उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ भ्रामक बयानबाजी करवा रहे हैं। प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता से राज्य के राजस्व में चार हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

हिमाचल ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए अपनी शर्तों और नियमों के अनुरूप समझौता किया है। इससे प्रदेश सरकार को परियोजना में कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा।

हिमाचल को मिलेगा 1500 तक का राजस्व

परियोजना पूरी होने पर हिमाचल को हर साल 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा, जबकि उत्तराखंड इसके निर्माण पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़े वित्तीय संसाधनों से स्कूलों व अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का विकास होगा। भाजपा नेता डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के योगदान से संभव हुई थी।

संसाधनों पर खर्च किए 500 करोड़ रुपये उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किए थे। महाविद्यालय के निर्माण को गति देने के लिए कांग्रेस सरकार ने अपने संसाधनों से पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह संस्थान अगले एक वर्ष में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सुजानपुर में समारोह होगा।

वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करवाया था, जो अब एनआइटी हमीरपुर है। प्रेम कुमार धूमल का भी जिले के विकास में योगदान रहा है। सरकार ने चार वर्ष में आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। गठन के एक वर्ष बाद जिले के तीन विधायकों ने समर्थन वापस लिया था।

कुछ विधायक गलत तरीके से टेंडर देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार ने प्रदेशहित को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की। नए भवन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा पिछले वर्ष आपदा के बाद प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,500 करोड़ रुपये की सहायता अब तक जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने गलोड़ में बीडीओ कार्यालय खोलने, स्थानीय सहकारी समिति को एक करोड़ रुपये देने और गोईस पंचायत के नए भवन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की।