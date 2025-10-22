Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल के गांवों में स्वास्थ्य की नई सौगात, केंद्र का 51.79 करोड़ का तोहफा; औषधालय और PHC होंगे दुरुस्त

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 51.79 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि 15वें वित्त आयोग के माध्यम से मिली है और इसे तीन मदों में खर्च किया जाएगा। इस धन से ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय बनाए जाएंगे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र ने जारी किए 51.79 करोड़ रुपये (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 51.79 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि 15वें वित्तायोग के माध्यम से मिली है। इस राशि को तीन मदों में खर्च किया जाना है। इसके तहत पहली मद में 16.77 करोड़ रुपये, दूसरी मद में 31.33 करोड़ रुपये और तीसरी मद में 4.13 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय का निर्माण होगा ताकि लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने पर उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है।

    सरकार की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को बेहतर किया जाना है जिसमें मरीजों के टेस्ट करना भी शामिल है। सरकार का यह भी प्रयास है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्सों और फार्मासिस्ट की तैनाती के साथ आवश्यक उपकरण की खरीदारी भी हो सके। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है जिसमें ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना शामिल है।