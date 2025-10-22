हिमाचल के गांवों में स्वास्थ्य की नई सौगात, केंद्र का 51.79 करोड़ का तोहफा; औषधालय और PHC होंगे दुरुस्त

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 51.79 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह राशि 15वें वित्तायोग के माध्यम से मिली है। इस राशि को तीन मदों में खर्च किया जाना है। इसके तहत पहली मद में 16.77 करोड़ रुपये, दूसरी मद में 31.33 करोड़ रुपये और तीसरी मद में 4.13 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।

इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय का निर्माण होगा ताकि लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने पर उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है।