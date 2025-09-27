Language
    विमल नेगी मौत मामले में इंजीनियर देसराज से होगी पूछताछ, CBI के रडार पर SIT अधिकारी

    By Yadvinder Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:26 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने ऊर्जा निगम के पूर्व निदेशक देसराज को पूछताछ के लिए बुलाया है। विमल नेगी की पत्नी ने देसराज और अन्य पूर्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ तक कि हत्या की आशंका भी जताई है।

    विमल नेगी मौत मामले में देसराज पूछताछ को तलब (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले को लेकर उर्जा निगम के पूर्व निदेशक देसराज को पूछताछ को सीबीआई कार्यालय शिमला में सुबह 10.30 बजे पूछताछ को बुलाया है। हालांकि पहले भी सीबीआई देसराज से पूछताछ कर चुकी है।

    विमल नेगी की पत्नी ने देसराज के अलावा ऊर्जा निगम के पूर्व अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। सीबीआई सारे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है और विमल नेगी की मौत कैसे हुई।

    इस संबंध में अभी तक केवल एक गिरफ्तारी हुई है और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी शिमला पुलिस क एएसआइ पंकज शर्मा को हिरासत में लिया गया था जिन्हें सीबीआई

    कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई इस संबंध में सभी साक्ष्यों का खंगाल रही है। एसआइटी के भी कुछ अधिकारी सीबीआई के राडार पर हैं।