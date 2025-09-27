विमल नेगी मौत मामले में इंजीनियर देसराज से होगी पूछताछ, CBI के रडार पर SIT अधिकारी

हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने ऊर्जा निगम के पूर्व निदेशक देसराज को पूछताछ के लिए बुलाया है। विमल नेगी की पत्नी ने देसराज और अन्य पूर्व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ तक कि हत्या की आशंका भी जताई है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी मौत मामले को लेकर उर्जा निगम के पूर्व निदेशक देसराज को पूछताछ को सीबीआई कार्यालय शिमला में सुबह 10.30 बजे पूछताछ को बुलाया है। हालांकि पहले भी सीबीआई देसराज से पूछताछ कर चुकी है।

विमल नेगी की पत्नी ने देसराज के अलावा ऊर्जा निगम के पूर्व अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। सीबीआई सारे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है और विमल नेगी की मौत कैसे हुई।