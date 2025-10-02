Language
    हिमाचल प्रदेश में साल 2026 से BSNL की 5जी सेवा होगी शुरू, 4जी टावर होंगे अपग्रेड

    By Rohit Sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में अगले साल से बीएसएनएल 5जी सेवा शुरू करेगा जिसके लिए 4जी टावरों को अपग्रेड किया जाएगा। बीएसएनएल हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने रजत जयंती के अवसर पर बीएसएनएल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ई-सिम सेवा भी शुरू करने जा रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल 25% राजस्व वृद्धि हुई है।

    हिमाचल में अगले साल से शुरू होगी बीएसएनएल की 5-जी मोबाईल सेवा

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले साल से 5-जी मोबाइल सेवा शुरू हो जाएगी। इस सेवा के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मौजूदा स्वदेशी 4-जी मोबाइल टावर को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इन टावर का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था।

    बीएसएनएल हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक चरण सिंह ने बीएसएनएल की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीएसएनएल की उपलब्धियों, वित्तीय पुनरुद्धार और भविष्य के विकास की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीएसएनएल की रजत जयंती स्वदेशी तकनीक के साथ लचीलेपन, राष्ट्रीय सेवा और नई गति का उत्सव है। सिंह ने बताया कि बीएसएनएल द्वारा ई-सिम सेवा भी शुरू की गई है, इसका औपचारिक शुभारम्भ जल्दी ही होगा। उन्होंने बताया कि ई-सिम मौजूदा सिम की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगी।

    विदेशी तकनीक पर आधारित 4-जी मोबाइल टावर की विशेषताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि ये विश्वसनीय और उच्च गति वाली मोबाईल सेवा सुनिश्चित करेंगे। यह टावर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर, तिस्सा क्षेत्रों के 881 असंबद्ध दूरदराज के गांवों और आदिवासी इलाकों को 4जी कवरेज प्रदान कर रहे हैं।

    राज्य में बीएसएनएल के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ने का उल्लेख करते हुए चरण सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल ने 2023-24 में 260 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 325 करोड़ रुपये हासिल की है जोकि 25 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि है।