शिमला में बीजेपी के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास स्थगित, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है नई तारीख का एलान
शिमला में भाजपा के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास बिहार चुनाव के बाद होने की संभावना है। शीर्ष नेतृत्व बिहार चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है, जिसके चलते शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। टुटू के पास मज्ठाई पंचायत में पांच बीघा जमीन पर चार मंजिला कार्यालय बनेगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, पार्किंग और सम्मेलन हाल शामिल होंगे। यह कार्यालय हिमाचल की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक होगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला में भाजपा के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास बिहार चुनाव के बाद हो सकता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इसी व्यस्तता के चलते पार्टी ने प्रदेश में राज्य कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह कार्यक्रम पहले 18 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख बिहार चुनाव के बाद ही तय होने की उम्मीद है।
पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय हिमाचल की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। पार्टी ने कार्यालय के लिए पांच बीघा भूमि टुटू के नजदीक मज्ठाई पंचायत में खरीदी है। भवन को चार मंजिला बनाया जाना प्रस्तावित है।
इसमें संगठनात्मक बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और बड़े स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 200 वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी। 1000 से अधिक लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता वाला सम्मेलन हाल भी बनाया जाएगा।
