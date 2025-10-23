शिमला में बीजेपी के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास स्थगित, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है नई तारीख का एलान

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला में भाजपा के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास बिहार चुनाव के बाद हो सकता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस समय बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। इसी व्यस्तता के चलते पार्टी ने प्रदेश में राज्य कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह कार्यक्रम पहले 18 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसके लिए नई तारीख बिहार चुनाव के बाद ही तय होने की उम्मीद है।

पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाजपा का नया प्रदेश कार्यालय हिमाचल की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है। पार्टी ने कार्यालय के लिए पांच बीघा भूमि टुटू के नजदीक मज्ठाई पंचायत में खरीदी है। भवन को चार मंजिला बनाया जाना प्रस्तावित है।