    शिमला में 6.5 बीघा जमीन पर बनेगा BJP का 4 मंजिला भवन, 1000 लोगों की रैली को संबोधित करने का होगा स्थान

    By Rohit Nagpal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    भाजपा शिमला में 6.5 बीघा जमीन पर चार मंजिला भवन बनाएगी। यह निर्माण टुटू के समीप मजठाई पंचायत में होगा। भवन में 1000 लोगों की रैली के लिए हाल और 200 वा ...और पढ़ें

    6.5 बीघा जमीन पर बनेगा भाजपा का चार मंजिला भवन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया राज्य स्तरीय कार्यालय बनाने के लिए शिलान्यास की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए टुटू के समीप मजठाई पंचायत में 6.5 बीघा जमीन खरीदी गई है। नगर निगम शिमला की सीमा से बाहर इसकी निर्माण टीसीपी के तहत आने वाले क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

    शिलान्यास के बाद भाजपा इस भवन के नक्शे को पास करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भवन में भाजपा ने 1000 लोगों की रैली को संबोधित किया जा सके, इसके लिए हाल बनाने का प्लान भी बनाया है। पार्टी ने पार्किंग की व्यवस्था के लिए 200 वाहनों को पार्क करने के लिए व्यवस्था कर रखी है।

    भाजपा ने इसके साथ ही साढ़े चार मंजिला भवन में दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की तर्ज पर ऑनलाइन हर तरह की सुविधा नेताओं व कार्यकताओं को मिल सके, इस दिशा में काम करने का प्लान किया। पार्टी ने इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी का निर्माण किया है। कमेटी ही इस दिशा में काम कर रही है।

    हर जिला में भी पार्टी ने अपने नए कार्यालय बनाए हैं। शिमला जिला में पार्टी का वर्तमान का राज्य स्तरीय कार्यालय अब जिला स्तरीय कार्यालय होगा। नए राज्य स्तरीय कार्यालय के बनने के बाद चक्कर के दीपकमल को जिला स्तर का कार्यालय बना दिया जाएगा।

    इसी तरह से पार्टी ने अपने सभी संगठनात्मक जिलों में भी कार्यालय बनाने का काम शुरू कर दिया है। हर जिला में बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस दिशा में काम करने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं।

    शिलान्यास की तैयारी के लिए जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त

    भाजपा कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता व नेता वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा भी बैठे थे। इनके साथ दो से तीन मिस्त्री व मजदूर भी थे. उन्हें भी चोटें आई हैं। राकेश शर्मा को उपचार के लिए आइजीएमसी ले जाया गया. यहां इन्हें डॉक्टरों

    की निगरानी में रखा है।