डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बेटी आस्था की शादी पर दी शुभकामना
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर जाकर उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज छोटा शिमला स्थित उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री की इकलौती बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं।
अपने दौरे के बीच समय निकालकर नड्डा का उपमुख्यमंत्री के घर पहुंचना सौहार्द्र और सद्भाव का प्रतीक रहा। मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक एवं निजी अनुभवों को साझा किया तथा पुराने दिनों की स्मृतियों को भी ताजा किया।
इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी, स्वर्गीय प्रो. सिमी अग्निहोत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। दोनों नेताओं की यह भेंट प्रदेश की राजनीतिक मर्यादा, आपसी सम्मान और सौहार्द की मजबूत परंपरा को दर्शाती है।
