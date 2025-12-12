Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बेटी आस्था की शादी पर दी शुभकामना

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:24 PM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शिमला में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर जाकर उनकी बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह क ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के घर पहुंचे BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज छोटा शिमला स्थित उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपमुख्यमंत्री की इकलौती बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने दौरे के बीच समय निकालकर नड्डा का उपमुख्यमंत्री के घर पहुंचना सौहार्द्र और सद्भाव का प्रतीक रहा। मुलाकात के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक एवं निजी अनुभवों को साझा किया तथा पुराने दिनों की स्मृतियों को भी ताजा किया।

    इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी, स्वर्गीय प्रो. सिमी अग्निहोत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। दोनों नेताओं की यह भेंट प्रदेश की राजनीतिक मर्यादा, आपसी सम्मान और सौहार्द की मजबूत परंपरा को दर्शाती है।