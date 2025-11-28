हिमाचल विधानसभा सेशन के बीच भाजपा-कांग्रेस का जोरदार हंगामा, सदन में जमकर हुआ प्रदर्शन; कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। विधानसभा के तीसरे दिन सदन के बाहर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही प्रदर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष कक्ष से हाथ में तख्तियां व बैनर लेकर विरोध जताया। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी शीघ्र जारी करने, पूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान करने, पूर्व कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर जमकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा दल के विधायक मौजूद रहे।

शुक्रवार को विधानसभा सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ। भाजपा विधायक जब सदन में पहुंचे तब तक विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया था। इस बीच नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सदन में पहुंचे। जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रखने को समय मांगा।

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि दो दिनों से प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल जारी रखा। विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है।