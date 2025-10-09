भाजपा की छोटी टोली की बैठक में नेताओं को हिदायत

नेताओं को नसीहत, आपसी मामले बैठ कर सुलझाएं - भाजपा की छोटी टोली की परवाणू में हुई बैठक, कहा-एकजुट रहें - राज्य कार्यालय के शिलान्यास व अन्य मामलों पर भी हुई चर्चा जागरण संवाददाता, शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पिछले दिनों मंडी में दिए बयान के बाद प्रदेश भाजपा की छोटी टोली की बैठक सोलन के परवाणू में हुई। बैठक में नेताओं को सार्वजनिक मंच के बजाय आपस में बैठकर मामले सुलझाने की नसीहत दी गई। कहा कि आपस में न फंसकर 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बैठक में पार्टी के हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री डा. सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल एवं पायल वैद्य उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों से लेकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर औैर अनुराग ठाकुर की गैर मौजूदगी में उनके बीच चल रहे विवाद को दूर करने की बात कही गई है। पार्टी के प्रभारियों ने सभी को सार्वजनिक मंच पर एकजुट होकर 2027 के चुनाव से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारी करने की सलाह दी है।