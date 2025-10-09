नेताओं को नसीहत, आपसी मामले बैठ कर सुलझाएं
भाजपा की छोटी टोली की बैठक में नेताओं को हिदायत
- भाजपा की छोटी टोली की परवाणू में हुई बैठक, कहा-एकजुट रहें
- राज्य कार्यालय के शिलान्यास व अन्य मामलों पर भी हुई चर्चा
जागरण संवाददाता, शिमला : नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पिछले दिनों मंडी में दिए बयान के बाद प्रदेश भाजपा की छोटी टोली की बैठक सोलन के परवाणू में हुई। बैठक में नेताओं को सार्वजनिक मंच के बजाय आपस में बैठकर मामले सुलझाने की नसीहत दी गई। कहा कि आपस में न फंसकर 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बैठक में पार्टी के हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री डा. सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल एवं पायल वैद्य उपस्थित रहे।
बैठक में प्रदेश में चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों से लेकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में मौजूद रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर औैर अनुराग ठाकुर की गैर मौजूदगी में उनके बीच चल रहे विवाद को दूर करने की बात कही गई है। पार्टी के प्रभारियों ने सभी को सार्वजनिक मंच पर एकजुट होकर 2027 के चुनाव से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारी करने की सलाह दी है।
पिछले दिनों जयराम की ओर से मंडी में दिए बयान के बाद पार्टी ही नहीं प्रदेशभर की राजनीति में गर्माहट आ गई है। पहले अनुराग ठाकुर के समर्थकों की ओर से की नारेबाजी चर्चा में रही थी। बैठक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास पर भी चर्चा हुई। पार्टी जल्द शिमला में अपना राज्य कार्यालय मजठाई पंचायत में बनाने की तैयारी में है। इसके लिए भूमि का चयन हो चुका है। पार्टी के सात मोर्चों के गठन को लेकर भी चर्चा हुई। इन्हें भी हरी झंडी दे दी है। जिला कार्यालय की निर्माण समीक्षा की गई। बैठक में 2027 तक पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा कर आगामी रणनीति भी बनाई। बूथ समितियों को मजबूत करने की बात कही। पार्टी के सेवा पखवाड़ा, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अभियान की समीक्षा हुई। पंचायती राज चुनाव को स्थगित करने के विरोध व जनता की आवाज कैसे उठानी है, इस पर भी रणनीति बनाई गई।
