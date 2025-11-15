'राहुल गांधी व CM सुक्खू के झूठ को लोगों ने नकारा...', बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर और क्या बोले जयराम ठाकुर?

जागरण संवाददाता, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के झूठ को नकार दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में बिहार पहुंचे और गारंटियों के ब्रांड एंबेसडर बने, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आई।

जयराम ने दावा किया कि हिमाचल में झूठी गारंटियों के नाम पर जिस प्रकार से सत्ता में आई सरकार कार्य कर रही है, कांग्रेस की यही स्थिति हिमाचल में भी होगी। जयराम ठाकुर बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत के बाद शिमला के सीटीओ चौक पर संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ता के साथ जीत का जश्न मनाया व मिठाई बांटी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार का जनादेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व पर मुहर है। बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए को भारी बहुमत देकर काफी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अब देश के लोग कांग्रेस और महागठबंधन के झूठ, प्रपंच और छलावे में आने वाले नहीं हैं। 20 वर्ष बाद भी जनता का इतना बड़ा जनादेश इस बात का प्रतीक है कि देश को मोदी की नीतियां और नेतृत्व ही स्वीकार है।