'सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश संविधान की आत्मा पर हमला', CM सुक्खू ने कड़े शब्दों में की निंदा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हमला न्यायपालिका और संविधान की आत्मा पर हमला है। कुछ ताकतें लोगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भड़का रही हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़े रहने और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल न्यायपालिका पर बल्कि संविधान की आत्मा पर हमला करने का प्रयास है।
प्रेस को जारी बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश में कुछ ताकतें लोगों को संविधान और संवैधानिक मूल्यों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
उन्होंने कहा, “हम मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़े हैं और संविधान तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक पीछे नहीं हटेंगे।” उन्होंने कहा कि वे इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।