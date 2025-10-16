शिमला में BJP नेताओं के करीबियों पर महिलाओं से दुराचार के आरोप, AAP नेता रीता ठाकुर ने दे डाली सड़कों पर उतरने की धमकी

जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा नेताओं के करीबियों पर महिलाओं से दुराचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी पर कड़ा निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की हिमाचल संयोजक रीता ठाकुर ने कहा कि जैसे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के भाई को गिरफ्तार किया गया था, वैसे ही पूर्व सांसद के बेटे को भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे। पार्टी ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ के नारे लगाती है, लेकिन जब बात अपने नेताओं या उनके करीबियों की आती है, तो वह चुप्पी साध लेती है।