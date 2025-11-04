Language
    सावधान! हिमाचल में आज से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, कहीं पड़ेंगे ओले तो कहीं भीषण आंधी की संभावना

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण चंबा में ओलावृष्टि और अन्य जिलों में आंधी की आशंका है। नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि सीमित रहने से अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। रबी फसलों और पर्यटन के लिए मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट, वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने चार नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण चंबा में ओलावृष्टि और कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में आंधी की संभावना जताई है। पांच नवंबर को कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर दिखेगा। इसके कारण कुछ स्थानों पर हल्का हिमपात और वर्षा की संभावना है।

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि नवंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि सीमित रहने की संभावना है। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि, माह के अंत तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात और वर्षा की संभावना है।

    मौसम विभाग ने नवंबर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के साथ सामान्य से अधिक तापमान की संभावना जताई है। प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में वर्षा सामान्य रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सीमित गतिविधि रहेगी।

    रबी फसलों और पर्यटन के लिए मौसम अनुकूल रहने का अनुमान है। प्रदेशभर में सोमवार को धूप खिली रहने के बावजूद अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट नाहन में 2.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि नारकंडा और कुफरी में 1.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई।