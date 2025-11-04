सावधान! हिमाचल में आज से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, कहीं पड़ेंगे ओले तो कहीं भीषण आंधी की संभावना

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने चार नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण चंबा में ओलावृष्टि और कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में आंधी की संभावना जताई है। पांच नवंबर को कुछ स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर दिखेगा। इसके कारण कुछ स्थानों पर हल्का हिमपात और वर्षा की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि नवंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि सीमित रहने की संभावना है। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि, माह के अंत तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात और वर्षा की संभावना है।

मौसम विभाग ने नवंबर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के साथ सामान्य से अधिक तापमान की संभावना जताई है। प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय इलाकों में वर्षा सामान्य रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सीमित गतिविधि रहेगी।