10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा लंदन और फ्रांस, विश्व स्तर पर मजबूत होंगी हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को लंदन और फ्रांस भेजने का निर्णय लिया है। यह दल नवीन स्वास्थ्य मॉडलों और चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकों का अध्ययन करेगा। इस दौरे का खर्च हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड की आय से वहन किया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सहित कई अधिकारी शामिल हैं।
राज्य ब्यूराे, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। यह दल 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लंदन और फ्रांस का दौरा करेगा।
वहां यह टीम नवीन स्वास्थ्य माडल, चिकित्सा क्षेत्र की नई प्रगतियों और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करेगी ताकि राज्य में बेहतरीन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जा सके।
इस दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के अलावा दो विधायक, शांडिल के पुत्र स्वास्थ्य मंत्री के सहयोगी की तौर पर जबकि और अधिकारी भी जा रहे हैं। इस दौरे पर होने वाला खर्च हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड की आय से किया जाएगा। इसमें हवाई यात्रा, वीजा शुल्क, आवास, बीमा और स्थानीय परिवहन शामिल होगा।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य
- कर्नल धनी राम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हिमाचल प्रदेश
- संजय रत्तन विधायक, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा
- कैप्टन रंजीत राणा विधायक, सुजानपुर, जिला हमीरपुर
- सुधा देवी सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश
- डा. गोपाल बेरी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश
- प्रदीप ठाकुर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश
- दिव्यांशु सिंघल प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड
- डा. राकेश शर्मा निदेशक, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हिमाचल प्रदेश
- अनजनी गुप्ता राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- कर्नल (डॉ.) संजय शांडिल स्वास्थ्य मंत्री के सहयोगी
