    खुशखबरी! हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे होमगार्ड के 700 पद, CM सुक्खू ने किया एलान

    By Anil Thakur Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 14 नए अग्निशमन वाहनों को रवाना किया। आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 700 होमगार्डों की भर्ती जल्द होगी। इन वाहनों की खरीद पर 6.70 करोड़ रुपये की लागत आई है। अग्निशमन विभाग को मजबूत करने के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए उपकरणों हेतु 4.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

    होमगार्ड के 700 पद जल्द भरेगी राज्य सरकार : सुक्खू

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान में 14 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

    इन वाहनों की खरीद पर 6.70 करोड़ रुपये की लागत आई है। ये वाहन शिमला जिले के विभिन्न अग्निशमन केंद्रों देहा, उबादेश, नेरवा, ठियोग, मंडी के धर्मपुर और थुनाग, लाहुल स्पीति के काजा, कांगड़ा के शाहपुर और इंदौरा तथा हमीरपुर के नादौन के लिए रवाना किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि इन अग्निशमन वाहनों को दूरदराज और घनी आबादी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैनात किया गया है, ताकि आग लगने की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग के बेड़े को और मजबूत करने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त अग्निशमन वाहनों की खरीद हेतु आवंटित की गई है।

    सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए और उन्नत अग्निशमन केंद्रों के उपकरणों के लिए 4.24 करोड़ रुपये और नादौन व इंदौरा में विभागीय भवनों के निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

    इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक अग्निशमन सेवाएं सतवंत अटवाल त्रिवेदी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।