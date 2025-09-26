हिमाचल प्रदेश में 3100 व्यावसायिक वाहनों को मिले परमिट, टैक्सी और ट्रक ऑपरेटरों को राहत
हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3100 व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट जारी किए हैं जिनमें टैक्सी मैक्सी और ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। परमिट मिलने से वाहन मालिक अब अपने वाहन चला सकेंगे। ऑपरेटरों के रूट बदलने के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3100 व्यावसायिक वाहनों को परमिट जारी कर दिए हैं। वीरवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह परमिट जारी किए गए।
इसमें टैक्सी, मैक्सी, टेंपो ट्रैवलर, पिकअप, ट्रक, टूअर एंड ट्रैवल बसें सहित अन्य वाहन शामिल हैं। बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक नीरज कुमार, एसटीए के सचिव नरेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश के सैकड़ों टैक्सी, मैक्सी व अन्य आपरेटर परमिट जारी होने की प्रतीक्षा में थे। ऑपरेटरों ने गाड़ियां खरीद ली थीं लेकिन उन्हें परमिट नहीं मिल रहे थे।
ऐसे में अब परमिट मिलने के बाद वे काम शुरू कर सकेंगे। ऑपरेटरों ने अपने मनचाहे रूटों पर बसें व टैक्सी चलाने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन इन आवेदनों को रद कर दिया। बसों की सिटिंग कैपेसिटी को कम व अधिक करने पर भी आवेदन किए थे। बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई।
