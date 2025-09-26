हिमाचल प्रदेश वन विभाग के 301 फॉरेस्ट गार्ड का प्रमोशन, अब डिप्टी रेंजर कहलाए जाएंगे; ये लोग रहेंगे लिस्ट से बाहर
हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने 301 वनरक्षकों (forest guard) को पदोन्नत कर डिप्टी रेंजर बनाने का निर्णय लिया है। यह पदोन्नति हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम 2022 के तहत की गई है। प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डॉ. संजय सूद ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पदोन्नति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने 301 वनरक्षकों (फॉरेस्ट गार्ड) को पदोन्नत किया है। इन्हें पदोन्नत कर डिप्टी रेंजर बनाया जायेगा। शुक्रवार को पदोन्नति सूची जारी कर स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। यह पदोन्नति नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के पे-मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत दी गई है।
प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डॉ. संजय सूद द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पदोन्नति प्राप्त अधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके आदेश संबंधित परिक्षेत्र वन अधिकारियों 26 सितंबर को जारी किए जाएंगे। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। वित्तीय लाभ केवल वास्तविक रूप से नई जिम्मेदारी संभालने की तिथि से ही मिलेंगे।
विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों पर विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित है या जिनकी सजा अवधि पूरी नहीं हुई है, उनके पदोन्नति आदेश फिलहाल जारी नहीं होंगे।
