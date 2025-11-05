हिमाचल: HRTC में कब शामिल होंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें? हो गया तय, खास रंग देगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 297 नई ई बसें शामिल होने जा रही हैं। ये बसें हरे रंग की होंगी, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी। एचआरटीसी की तकनीकी टीम बसों का निरीक्षण करने के लिए बेंगलुरू गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम ने बसों की जांच की है। टेंडर के अनुरूप जो खामियां थी उसे दूर करने को कहा गया है। 4 बसें लाई जाएंगी पहाड़ में ट्रायल के लिए एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि इसी महीने 4 ई बसें ट्रायल के लिए कंपनी भेजेगी। इन बसों को पहाड़ी व मैदानी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। ट्रायल में इनकी माइलेज देखी जाएगी। इसमें किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं आ रही है इसे जांचा जाएगा।

जल्द निगम के बेड़े में शामिल होंगी 50 बसें नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये बसें निगम के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। निगम प्रबंधन का कहना है कि 50 बसें पहले चरण में आएंगी।