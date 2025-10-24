हिमाचल में 297 इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार खत्म, सरकार तैयार कर रही 34 चार्जिंग स्टेशन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में जल्द 297 नई ई-बसें शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए निगम प्रबंधन ने मूलभूत सुविधाएं जुटानी आरंभ कर दी हैं। बसों के आने से पहले 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन्हें बनाने का काम शुरू हो गया है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि ई-बसें आने से पहले इन चार्जिंग स्टेशनों को तैयार कर दिया जाए। इनमें मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, मनाली, देहरा, चिंतपूर्णी, नालागढ़, बद्दी, हमीरपुर, जाहू, ऊना, हरोली, अंब, बिलासपुर, घुमारवीं, तारादेवी, अर्की, सोलन, ढली शिमला, ढली ग्रामीण, सुन्नी, नाहन, पांवटा साहिब, पालमपुर, जसूर, धर्मशाला, राजगढ़ में ये चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं।