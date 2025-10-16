हिमाचल में दीवाली से पहले विधायकों और मंत्रियों की चांदी, वेतन में 24% की वृद्धि; पूर्व MLA को भी मिलेगा ये सीक्रेट गिफ्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधायकों व मंत्रियों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। दीवाली से ठीक पहले विधि विभाग ने 14 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले वेतन-भत्तों से जुड़े तीन बिल को राज्यपाल ने स्वीकृति दी थी। विधायकों के साथ पूर्व विधायक भी संशोधित पेंशन के हकदार होंगे।

बजट सत्र के अंतिम दिन 28 मार्च को विधानसभा ने मंत्रियों-विधायकों के वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ा बिल पारित किया था। सात माह से इन्हें वेतन-भत्तों में हुई वृद्धि की राशि मिलने का इंतजार था। वेतन-भत्तों से जुड़े तीन बिल पारित करने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया था। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को भी शेष औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसे भेज दिया था।

विधायक को 70 हजार रुपये बेसिक वेतन प्राप्त होगा, जो पहले 55 हजार रुपये था। वर्तमान विधानसभा में प्रत्येक विधायक को 2.10 लाख रुपये की राशि हर महीने मिलती थी, जो बढ़कर 2.80 लाख रुपये कर दी गई। अब कितना होगा वेतन? अब मुख्यमंत्री 2.65 लाख 3.50 लाख विधानसभा अध्यक्ष 2.55 लाख 3.45 लाख कैबिनेट मंत्री 2.55 लाख 3.10 लाख विधानसभा उपाध्यक्ष 2.50 लाख 3.40 लाखविधायक 2.10 लाख 2.80 लाखअब इतना मिलेगा भत्ता (रुपये मासिक)भत्ते - पहले - अबकार्यालय भत्ता- 30 हजार- 90 हजार विधानसभा क्षेत्र भत्ता- 90 हजार- 1.20 लाख रुपये प्रतिपूरक भत्ता - 5 हजार- 5 हजार रुपये पूर्व विधायक लेंगे 1.29 लाख रुपये पेंशन प्रदेश सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ा दी है।