    हिमाचल: 31 मार्च को शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक, भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो होगी दिक्कत

    By Anil Thakur Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले साल 31 मार्च को लगभग 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, जिससे शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली हो जाएंगे। ...और पढ़ें

    हिमाचल: 31 मार्च को शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक। फाइल फोटो

    अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अगले साल 31 मार्च को एक साथ 1600 के करीब शिक्षक सेवानिवृत होने जा रहे हैं। जेबीटी, सीएंडवी, टीजीटी, पीइटी, डीपीई, प्रवक्ता, मुख्य अध्यापक व प्रधानाचार्य एक ही दिन सेवानिवृत होंगे।

    यह पहला मौका होगा जब एक ही दिन इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ शिक्षा विभाग में हो जाएगी। शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में ही 6500 के करीब पद विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हुए हैं। सीबीएसई संबंद्घता वाले स्कूलों को सब कैडर बनाने से और ज्यादा दिक्कतें आएगी।

    विभाग ने हालांकि 5450 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यदि समय रहते भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो दिक्कत हो सकती है।

    शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने खुद कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है।

    बीच सत्र में बंद की है सेवानिवृति

    स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर बीच सत्र में रोक लगाई है। बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले भी पूर्णत: बंद किए गए हैं।

    इसी के चलते एक साथ इतने शिक्षक एक ही दिन में सेवानिवृत हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अलावा तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों के लिए भी इसी तरह का निर्णय बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 31 मार्च, उच्च शिक्षा में 31 मई सेवानिवृति की तिथि तय की है।

    भर्ती की प्रक्रिया की है शुरू

    विभाग में 5450 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया है। इनमें प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 658 पद सीधी भर्ती और 400 पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के 112 पदों को सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं।

    टीजीटी के 1318, सीएंडवी श्रेणी शास्त्री के 737, भाषा अध्यापक के 31 पद सीधी भर्ती से भरा जा रहा है। इसी तरह जेबीटी व अन्य श्रेणी के पद भी भरे जा रहे हैं। जेबीटी का मामला उच्च न्यायालय में लंबित था। इस पर भी भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है।

    विभाग ने मांगा ब्यौरा

    स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश ने सभी जिला उप निदेशकों से स्कूल प्रवक्ता पदों पर उन कर्मचारियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं, जिनकी नियुक्ति 15 मई 2003 या उससे पूर्व विज्ञापित सूचित रिक्तियों के विरुद्ध हुई थी।

    निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी उप निदेशकों को पत्र जारी किया गया है।