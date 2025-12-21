₹5 लाख दो, छोड़ देंगे...युवक को थाइलैंड की जगह भेजा म्यांमार, बंधक बनाकर किया प्रताड़ित

जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी जिले के उपमंडल जोगेंद्रनगर में एक युवक के साथ विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। आरोप है कि प्रिंस ठाकुर पुत्र पवन कुमार को कांगड़ा के एजेंट ने थाईलैंड भेजने की जगह म्यांमार भेज दिया, जहां उसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। युवक का पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया गया, फिर उससे पांच लाख रुपये की डिमांड की गई। हालांकि, म्यांमार सेना की कार्रवाई के बाद सकुशल उसे बचा लिया गया।

गैर-कानूनी तरीके से भेजा म्यांमार पीड़ित युवक प्रिंस ने भारत लौटने पर एजेंट वरयाम सिंह निवासी हरचक्कियां शाहुपर के खिलाफ थाना जोगेंद्रनगर में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में प्रिंस ठाकुर ने बताया कि वरयाम सिंह ने उसे थाइलैंड में अच्छी नौकरी लगवाने की बात कही थी, लेकिन एजेंट ने उसे धोखे और गैर-कानूनी तरीके से म्यांमार भेज दिया।

म्यांमार पहुंचने पर उसे बंधक बना लिया गया और उसका पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। उसके विरोध करने पर उसे मारापीटा गया और छोड़ने के लिए पांच लाख रुपये देने की मांग की गई। एजेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग प्रिंस ने बताया कि उसको जान का खतरा था, लेकिन किस्मत यह अच्छी रही कि म्यांमार सेना के बिना दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे लोगों को पकड़ने के अभियान के दौरान उसे वहां से निकाला और वापस भारत भेज दिया।