मंडी के इस गांव में नाली से पानी भरने को मजबूर हैं लोग, 12 दिन से ठप पड़ी सप्लाई

मंडी जिले के हटोण पंचायत में जल संकट गहरा गया है जहाँ पिछले 12 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है। ग्रामीण नाली से पानी भरने को मजबूर हैं और विभाग को शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। विभाग ने ट्रांसफार्मर खराब होने की बात कही है और जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है।

संवाद सहयोगी, पंडोह। सदर मंडी के हटोण पंचायत के लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। पिछले 12 दिनों से जल शक्ति विभाग की तरफ से गांव में पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी है। कुछ ग्रामीण सड़क किनारे बह रही नालियों से पानी भरने को मजबूर हो गए हैं।

बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे गांव में रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है। हटोण पंचायत के उपप्रधान नोक सिंह, ग्रामीण राजेंद्र सांख्यन और लीला प्रकाश ने बताया कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात तो कही गई थी, मगर 12 दिन बाद भी नलों में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि हटोण गांव को पानी देने वाली खोतीनाला उठाऊ पेयजल योजना के पंप हाउस का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसकी जानकारी बिजली बोर्ड को काफी पहले दी जा चुकी है।

अब विभाग दो दिन के भीतर वैकल्पिक स्रोत से पानी देने की कोशिश में है। वहीं, बिजली विभाग पंडोह के सहायक अभियंता रंजीत सिंह ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत चल रही है और गुरुवार तक पंप हाउस को फिर से बिजली सप्लाई दे दी जाएगी, जिससे पानी की आपूर्ति बहाल हो सकेगी।