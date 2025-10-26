Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रील की लत बनी काल, बाइक स्टंट करते समय युवक की दर्दनाक मौत, हैरान करने वाली वीडियो आया सामने

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:11 AM (IST)

    मंडी में एक 22 वर्षीय युवक की बाइक स्टंट करते समय दर्दनाक मौत हो गई। युवक सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौकीन था। पुलिस ने वीडियोग्राफर को भी आरोपी बनाया है, क्योंकि उस पर स्टंट के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मोबाइल व कैमरा फुटेज जब्त कर लिए हैं। यह घटना स्टंट के खतरों को उजागर करती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मंडी। सोशल मीडिया पर स्टंट की रील बनाना एक 22 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया। मंडी ज़िले के बल्ह क्षेत्र के नगचला निवासी अनिकेत पुत्र स्व. सुभाष चंद की देर रात लगभग एक बजे कीरतपुर मनाली फोरलेन की मलोरी टनल के पास स्टंट करते समय मौत हो गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक बीटेक का छात्र था और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से बाइक स्टंट की रीलें साझा करता था। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनिकेत स्टंट करते हुए बाइक से असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है। 

    वीडियोग्राफर को पुलिस ने एफआईआर में आरोपित बनाया

    उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी सागर चंद्र शर्मा ने बताया कि अनिकेत के साथ रील शूट कर रहे अन्य युवकों राइडर्स और वीडियोग्राफर को पुलिस ने एफआईआर में आरोपित बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपराध के लिए उकसाने (अभिप्रेरण) की भूमिका निभाई। 

    मामला टूरिस्ट एंड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नागचला में दर्ज किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज नेरचौक में करवाया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल और कैमरा फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है।