रील की लत बनी काल, बाइक स्टंट करते समय युवक की दर्दनाक मौत, हैरान करने वाली वीडियो आया सामने

जागरण संवाददाता, मंडी। सोशल मीडिया पर स्टंट की रील बनाना एक 22 वर्षीय युवक को भारी पड़ गया। मंडी ज़िले के बल्ह क्षेत्र के नगचला निवासी अनिकेत पुत्र स्व. सुभाष चंद की देर रात लगभग एक बजे कीरतपुर मनाली फोरलेन की मलोरी टनल के पास स्टंट करते समय मौत हो गई।

युवक बीटेक का छात्र था और इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से बाइक स्टंट की रीलें साझा करता था। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अनिकेत स्टंट करते हुए बाइक से असंतुलित होकर गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूटने की आशंका जताई जा रही है।

वीडियोग्राफर को पुलिस ने एफआईआर में आरोपित बनाया उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी सागर चंद्र शर्मा ने बताया कि अनिकेत के साथ रील शूट कर रहे अन्य युवकों राइडर्स और वीडियोग्राफर को पुलिस ने एफआईआर में आरोपित बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपराध के लिए उकसाने (अभिप्रेरण) की भूमिका निभाई।