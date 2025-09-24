Language
    मंडी में दर्दनाक हादसा, बरसात से बंद पड़े सड़क को खोलने के दौरान खाई में गिरी जेसीबी; ड्राइवर की मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:20 AM (IST)

    मंडी जिले के सराज क्षेत्र के तांदी पंचायत में लाछ गांव में एक दुखद घटना हुई। रात को सड़क खोलने के दौरान जेसीबी खाई में गिरने से 31 वर्षीय चालक कुलदीप कुमार की मौत हो गई। वह अपने पीछे पत्नी एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। कुलदीप के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है।

    जेसीबी पलटने से ऑपरेटर की मौत, तांदी पंचायत में शोक की लहर।

    विशाल वर्मा, पंडोह। सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत तांदी के लाछ में देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। रात लगभग 10 बजे गांववासी बरसात से बंद पड़े लिंक रोड को खोलने के लिए जेसीबी की मदद से कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जेसीबी अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 31 वर्षीय चालक कुलदीप कुमार पुत्र नरपत राम, निवासी लाछ, गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलदीप गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं जबकि माता गृहिणी हैं। कुलदीप अपने पीछे पत्नी, छह वर्ष का बेटा और मात्र एक वर्ष की बेटी छोड़ गया है। छोटे भाई का गुजारा ड्राइवरी से ही चलता है।

    अचानक हुए इस हादसे ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुलदीप मिलनसार और मेहनती युवक था। उसकी असमय मौत से पूरे तांदी पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रशासन व स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है।

    पुलिस चौकी पंडोह के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है, ताकि बेसहारा हुए परिवार को राहत मिल सके।